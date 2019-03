Minori al voto il prossimo maggio

Presto in molti paesi della Penisola e della Costiera ci saranno le elezioni amministrative. Ecco cosa ci scrive Gaspare Apicella sulle elezioni che si terranno a maggio a Minori.

Presentandosi nuovamente ai nastri di partenza da candidato a sindaco per il terzo mandato, Andrea Reale rimanda il discorso successione di altri cinque anni (se tutto va bene ed a meno di nuove prospettive) E allora tutto questo lavoro, silenzioso ma intenso, è in virtù del 2024 e quindi tutti i candidati attuali saranno al lavoro per una buona e fruttuosa opposizione o no.

Noi abbiamo notizie dal gruppo Fratellanza Minorese di un intenso movimento per mettere al fianco del nuovo candidato a sin daco elementi di valore professionale e sociale di tutto rispetto. E non è detto che si possa raggiungere da parte di questo gruppo quel livello di perfezionamento e di supporto elettorale da mettere in discussione la velata certezzza dell’amministrazione uscente di poter riprendere il lavoro da protagon ista di maggioranza. Resta l’incognita , se così’ la si può definire, della palla vagante dell’assessore dimissionario : si farà da parte o cercherà di contrastare i suoi vecchi compagni “di merenda” (chiediamo scusa ma è una battuta goliardica) partecipando all’agone politico-amministrativo con una diversa casacca? Noi pensiamo che se partecipazione debba esserci allora che sia da candidato a sindaco e non da supporto a chicchessia, vista l’esperienza ed il gradimento di molti.