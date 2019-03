Milano: Ragazza vota 11 volte alle Primarie del PD senza tessera, nessuno la ferma. Ecco il video di FanPage che mostra come ha fatto.

Questo video fatto da FanPage ha dell’incredibile. Ovviamente la ragazza del video è un’inviata di FanPage.

Questa ragazza, che potete vedere nel video, ieri, ha votato ben 11 volte a Milano per le primarie del PD in sole due ore. Ecco il video choc:



Il regolamento delle primarie del Pd vieta, ovviamente, di votare più di una volta, ma farlo non è mai stato così semplice. In un paio d’ore FanPage è riuscita a votare 11 volte, anche nello stesso seggio. Secondo il regolamento per votare bisognerebbe recarsi nel seggio corrispondente al proprio indirizzo di residenza. Qui bisognerebbe esibire tassativamente un documento d’identità e la tessera elettorale. Ma nei fatti basta dichiarare a voce di risiedere in una via limitrofa a quella del seggio per essere ammessi alla votazione, pur non risultando in elenco. Ovviamente le schede sono in bianco, ma l’assurdità di questa storia andava raccontata. Come mai nessun controllo? Quanti come lei avranno votato più volte? In altre città hanno impedito questo scempio o tutti si sono fidati? Il tutto rimane un mistero.