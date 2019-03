Michele Pappacoda fa gli auguri al suo caro papà nel giorno di San Giuseppe festa del papà

Auguri al mio carissimo papà che ha tanto fatto x me devo ringraziare solo a lui per quello che sono un grande giornalista un grande uomo con un cuore immenso come lo aveva il mio papà sempre pronto ad aiutare il prossimo in particolare per i figli preferiva a volte non mangiare ma fare diventare qualcuno i propri figli Grazie papà per tutto quello che hai fatto per noi in particolare x me auguri papà!!!!