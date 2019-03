A Salerno oggi giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8.3°C, lo zero termico si attesterà a 2217m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Costiera amalfitana – Piana del Sele

Al mattino Nuvoloso per velature e stratificazioni anche compatte, al pomeriggio Sereno, la sera Sereno, la notte Sereno o poco nuvoloso.