Questo primo fine settimana di marzo sarà nuvoloso in gran parte del territorio.

In Costiera Amalfitana ed in altre provincie di Salerno, come nella giornata di ieri, previste piogge, mentre in Penisola Sorrentina, nuvole sparse e venti. Temperature massime 14°C.

Per la prossima settimana, invece, ci sono tantissimi cambiamente: come il Meteo.it, infatti, quella che si prospetta all’orizzonte sembra essere una settimana sicuramente più dinamica dal punto di vista meteorologico rispetto a quanto accaduto pochi giorni fa. La vasta area di alta pressione presente da parecchio tempo sul nostro Paese, comincerà a sentire una maggior ingerenza da parte delle correnti più instabili nord atlantiche, le quali, seppur a fasi alterne, ci porteranno alcune parentesi di tempo a tratti molto instabile: insomma, cambierà tutto. Vediamo nel dettaglio dove insisteranno queste insidiose perturbazioni

Partiamo da Lunedì quando una prima perturbazione attraverserà molte aree del Nord Italia anche se concentrerà inizialmente i suoi maggiori effetti sul lato occidentale. A rischio di qualche pioggia dunque la Liguria, l’est del Piemonte, la Lombardia. Attese spruzzate di neve sulle Alpi lombarde e sulla valle d’Aosta oltre i 1500 metri.

Col passare delle ore peggiora il meteo sul resto dei settori alpini e prealpini e sulle zone dell’alta pianura padano veneta. Qui sono attese piogge e locali nevicate oltre i 1000-1200 metri di quota.Nubi sparse sul resto delle regioni settentrionali con qualche addensamento di passaggio anche sui settori dell’alto Tirreno. Moderato calo delle temperature al Nord. Più caldo invece al sud per venti di Scirocco in rinforzo.

Fra Martedì 5 e Mercoledì 6 Marzo, la situazione tornerà più tranquilla su gran parte del Paese ma i venti rimarranno orientati dai quadranti sud occidentali segno che l’atmosfera non riuscirà a trovare una rinnovata stabilità. Fra Giovedì 7 e Venerdì 8 Marzo infatti, un’altra perturbazionecolpirà l’italia. Maggiormente interessate ancora una volta le regioni settentrionali con il ritorno delle piogge ma anche di qualche moderato temporale sulla Liguria. Venerdì la perturbazione si sposterà verso levante facendo sentire una parziale influenza anche alle regioni centro adriatiche. Ancora bel tempo invece al meridione. Da segnalare che le temperature si manterranno comunque sempre sopra la media climatologica specie al Sud.

Infine, fra Sabato e Domenica, l’alta pressione potrebbe risalire di latitudine costringendo il flusso instabile atlantico ad allontanarsi dall’Italia con conseguente ritorno della stabilità.