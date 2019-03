Questa sera un improvviso guasto ha lasciato la frazione di Alberi, piccolo borgo che si trova tra il comune di Meta e il comune di Vico Equense, completamente a secco. I tecnici Gori sono arrivati prontamente sul posto per cercare di risolvere la situazione. Attualmente si trovano nella Via Vecchia in prossimità del rione croce/fontana, quindi consigliamo agli automobilisti di percorrere la via principale, detta anche Via nuova. Consigliamo anche agli abitanti del rione di parcheggiare momentaneamente altrove.

I tecnici ci hanno informati che l’acqua verrà ripristinata entro 30 minuti, quindi per le 23 di questa sera, sicuramente il gusto sarà risolto.

Vi terremo aggiornati.