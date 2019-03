Meta / Vico Equense addio al nubilato per Bianca Venanzio, presto sposa di Giuseppe De Simone. Questa sera una allegra serata al Covent Garden di Meta di Sorrento, animato dal Shasa Maria Laura Cuccurullo con Roberto Porzio, diventato meta del by night del venerdì. A rendere ancora più allegra la serata l’addio al nubilato per Bianca Venanzio, organizzatrice di eventi come Orto a Vico, e presto sposta di Giuseppe De Simone del consorzio del Provolone del Monaco. Insomma un matrimonio di gusto. E l’addio al nubilato ha divertito tutti con le sue prove, poi superate. Auguri agli sposi da Positanonews