Meta stupro turista inglese, parla il tour operator

Meta, Sorrento, Coninua il processo sul presunto stupro avvenuto in un hotel di Meta. Ieri pomeriggio nuova udienza al Tribunale di Torre Annunziata dove ha testimoniato il tour operator a cui la donna – la cinquantenne inglese ospite – raccontò di aver subìto una violenza sessuale la notte precedente alla sua partenza da Meta. «Mi disse di essere stata stuprata in un’area nei pressi dell’albergo. Era molto scossa, turbata. Diceva di sentirsi male e di non ricordare molto». I cinque imputati per l’inchiesta choc sono gli ex dipendenti dell’albergo Antonino Miniero, Davide Gennaro Gargiulo, Fabio De Virgilio, Raffaele Regio e Ciro Francesco D’Antonio. Hanno dai 23 ai 34 anni e sono originari di Vico Equense, Torre del Greco, Portici e Massa Lubrense. Più volte, già a caldo dopo l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice delle indagini preliminari Emma Aufieri, si sono dichiarati estranei alle accuse. Secondo l’accusa mossa dal sostituto procuratore Mariangela Magariello, nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2016, i ragazzi violentarono Anna (nome di fantasia per tutelare la privacy) prima nei pressi della spa dell’albergo e poco dopo all’interno dell’alloggio del personale.