Meta, Sorrento. Massimo Castellano alla biblioteca Angie Cafiero . Una vita intrisa d’arte quella del tenore Massimo Castellano, colonna portante della Corale dei S.S. Prisco e Agnello e nostro compagno di viaggio in occasione di “Meta Musicale 2016“. Questa sera lo abbiamo scoperto poeta in occasione del salotto letterario LibriAmo, presso la sede dell’associazione culturale Sfumature in Equilibrio in via Tommaso Astarita, 50 – Meta , sulla Meta Amalfi. Nell’occasione è stata presentata “Fragilità” (Aletti Editore), la raccolta di poesie di cui la prima risale al 1988, nata in occasione di un’esercitazione scolastica assegnatagli dal professore di italiano e latino, Gino Miccio, ai tempi dei suoi studi al Liceo Scientifico “G.Salvemini” di Sorrento. La sua passione per la poesia continua negli anni e aumenta tanto da spingerlo a pensare di raccogliere le sue riflessioni su temi ogni volta diversi oltre a partecipare a varie manifestazioni di poesia , come i Moti dell’anima dell’associazione Posidonia a Positano in Costiera amalfitana , a coordinare e presentare Luisa Esposito . Video diretta Michele De Angelis