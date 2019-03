Meta , Sorrento. Custode cimitero accusato di concussione per le esumazioni . La Cassazione derubrica ed estingue il reato, ecco perchè

Meta , Sorrento. La corte di cassazione, sesta sezione penale, ha annullato, in data odierna, senza rinvio, su ricorso dell’ avv. Claudio D’Isa, la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 30.05.2017 che aveva parzialmente confermato la sentenza di condanna, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, del Tribunale di Torre Annunziata, in ordine al delitto di indebita induzione a dare o promettere un’utilità, a carico di Guidone Ciro. Il Guidone Ciro, già custode del cimitero di Meta, nel 2008 era stato denunciato da alcuni cittadini, parenti di defunti, in quanto indebitamente aveva intascato somme di denaro per il servizio di esumazione delle salme, servizio che invece era gratuito. In prima battuta il Guidone era stato condannato per il delitto di concussione per induzione, avendo egli taciuto agli utenti la gratuità del servizio. In appello intervenuta la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione di cui alla legge n. 190 del 2012, aveva ritenuto il custode del cimitero responsabile della nuova figura criminosa di cui all’art. 319 quater cid. pen., non prescritto nonostante fossero passati più di nove anni dai fatti per la rilevante entità della pena edittale. La corte di cassazione ha accolto in pieno la tesi in diritto del l’avv. Claudio D’Isa che aveva sostenuto la configurabilità del delitto di truffa aggravata, avendo il Guidone tratto in errore gli utenti, con il suo silenzio, circa la gratuità del servizio di esumazione. La pena edittale del delitto di truffa di gran lunga inferiore a quello della induzione indebita ha determinato i giudici di legittimità a dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione.