META: CHI SI OCCUPA DELLA FACCIATA DEGLI EDIFICI NON PAGA LA COSAP

Chi si occuperà della manutenzione straordinaria degli edifici che danno su strada pubblica sarà esente dall’imposta sull’occupazione dei suoli e delle aree pubbliche (Cosap). Questa l’iniziativa a cui ha dato il via il Sindaco di Meta Giuseppe Tito, che ha visto la luce già negli scorsi anni. L’esenzione si rifà alla superficie occupata dai ponteggi, escluse tutte le altre aree di cantiere. Per ottenere l’agevolazione è necessario presentare la documentazione urbanistica e le istanze ai fini Del Rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo al responsabile del Dipartimento III del Comando della polizia Municipale. “Si tratta di un’altra promessa mantenuta dall’amministrazione da me rappresentata – asserisce il Sindaco Tito – sono certo che questa misura, collaudata da anni, servirà a incentivare ulteriormente la riqualificazione dei numerosi fabbricati, soprattutto nel centro storico del nostro paese. Insomma, sembrerebbe proprio una iniziativa interessante, che da un lato renderebbe allettante ai cittadini il restyling della propria abitazione, e dall’altro queste ultime migliorerebbero l’estetica di un paese turistico quale è Meta.