Meta. Questo pomeriggio un evento poetico di grande qualità con Lucia Russo, nata a Vico Equense, legata a Positano in Costiera amalfitana, Positanonews la ha seguito anche in diretta sulla propria pagina. Rosanna Porzio ne ha parlato già sulle nostre pagine ed eravamo incuriositi da questo talento, oggi accompagnata dalla musica con un Mormile in forma. “Armonie dell’anima” è il titolo dell’ultimo libro di Lucia Russo che è stato presentato questa sera nella sala consiliare del Comune di Meta. Edito dalla casa editrice “Il Saggio”, il volume raccoglie 29 poesie inedite nelle quali trovano spazio non solo sentimenti come amore, passione e devozione religiosa, ma anche temi di attualità quali violenza di genere, aborto, ambizioni e timori dei giovani.

Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Tito e dell’assessore alla Cultura Biancamaria Balzano, presente anche l’assessore Angela Aiello, a presentare il libro insieme all’autrice sono stati la professoressa Rosanna Langone, Giuseppe e Berniero Barra, rispettivamente fondatore e direttore della casa editrice “Il Saggio”, moderati dalla scrittrice Filomena Domini. All’evento, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Meta in collaborazione con la casa editrice “Il Saggio”, è intervenuto ancheun consigliere comunale in rappresentanza de il sindaco di Eboli Massimo Cariello. Nel corso della manifestazione si è esibito il tenore Luigi Somma, accompagnato dal pianista Raffaele Mormile.

Metese doc, 16 anni, studentessa al terzo anno di liceo linguistico, Lucia Russo è al terzo libro di poesie dopo “Petali di Rosa” e “Gocce di poesia”. La passione per la letteratura le ha già consentito di ottenere importanti riconoscimenti: tra gli altri, il primo posto al 21esimo concorso di poesia “Il Saggio – Città di Eboli”, il secondo al concorso “Il Saggio – Terra Nostra” ad Auletta, il terzo al concorso internazionale “Di versi in versi” a San Giovanni Rotondo e il Trofeo Innamorati al concorso “San Valentino – Città di Atripalda”.

Le poesie di Lucia Russo colpiscono per la maturità che esprimono, non sembrano scritte da una ragazza, ma da una donna che manifesta le profondità della propria vita intima e sentimenti vissuti. Oltre ad una folta platea erano presenti anche i compagni del Liceo Classico P.V. Marone di Meta che , a quanto pare, forma davvero molte eccellenza.