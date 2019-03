Meta/Piano di Sorrento: Chiusura di Via Ponte vecchio per lavori di manutenzione Enel.

Per consentire agli operai dell’Enel di rimuovere quattro vecchi pali in cemento dalla carreggiata, domani via Ponte Vecchio resterà chiusa al traffico dalle 9 alle 17, nel tratto tra via Casa Lauro e l’incrocio con via Ponte Orazio (lato Piano).

Ricordiamo di usare la massima prudenza alla guida dei veicoli.