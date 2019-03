META: L’ALBO PRETORIO ONLINE DIMENTICATO DAL 2014

Per Albo Pretorio si intende il luogo e lo spazio dove vengono affissi tutti quegli atti per i quali la legge impone la pubblicazione in quanto debbono essere portati a conoscenza del pubblico. Dal 18 giugno 2009 l’Albo pretorio si trasforma e diventa on line. Diviene appunto un luogo “virtuale” e accessibile a tutti con un semplice clic. In questo modo tutti i documenti e gli atti che devono essere divulgati e diffusi per acquisire efficacia, saranno resi pubblici tramite Internet. Non finisce qui, infatti sarebbe dal 1 gennaio 2010 che sarebbe divenuto obbligatorio pubblicare le notizie sull’albo pretorio online, vediamo nello specifico cosa dice la legge: