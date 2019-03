Meta. Lutto nella frazione di Alberi per la morte di Virginia Gargiulo, conosciuta come “Regina ‘e ncopp a’ scol”

Meta. Dopo una vita dedicata interamente alla famiglia ed al lavoro, all’età di 91 anni ci lascia Virginia Gargiulo vedova Ruggiero, conosciuta da tutti come “Regina ‘e ncopp a’ scol”, ricongiungendosi nel Signore al suo sposo Vincenzo ed ai suo cari figli Salvatore e Franchino. L’intera frazione di Alberi, dove viveva, è a lutto per la perdita di una donna molto amata e che negli ultimi mesi era stata profondamente colpita dalla perdita del figlio Franchino e, poco dopo, anche di sua moglie deceduta in seguito ad una malattia. A piangere la scomparsa di “Regina” i figli Peppe, Raffaele ed Anna, il genero, le nuore, i nipoti, la sorella Teresa e tutti i parenti. Il rito funebre sarà celebrato domani sabato 30 marzo alle ore 10.00 nella Chiesa parrocchiale S. Maria delle Grazie di Alberi (Meta). La redazione esprime le proprie condoglianze ai familiari ed a tutti coloro che l’amavano.