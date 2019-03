Meta, la giunta finanzia la messa in sicurezza delle scuole

La giunta comunale di Meta ha approvato una delibera con la quale vengono destinati 70mila euro, recentemente concessi all’amministrazione dal Ministero dell’Interno, a due interventi di messa in sicurezza di altrettante sedi dell’istituto comprensivo “Buonocore-Fienga”. Il primo riguarda la manutenzione straordinaria delle facciate dell’edificio in piazza Salvatore Ruggiero che ospita la scuola primaria. Il secondo, invece, concerne la manutenzione straordinaria della pavimentazione della palestra dell’edificio in via Marconi dove trova spazio la scuola secondaria di primo grado.

Nel primo caso, il progetto esecutivo appena approvato dalla giunta comunale prevede la spicconatura degli intonaci ammalorati, l’eliminazione degli elementi incongrui, la sistemazione delle tubazioni sotto traccia e la sostituzione delle pluviali, il rifacimento dell’intonaco tradizionale e, infine, la pitturazione delle facciate. Nel secondo caso, invece, il programma dei lavori contempla la rimozione del tappetino attualmente presente nella palestra e la sua sostituzione con una nuova pavimentazione sportiva in pvc. Entrambi i progetti, predisposti dall’ufficio Manutenzione, saranno integralmente finanziati con i 70mila euro che il Ministero dell’Interno ha assegnato a tutti i Comuni italiani con popolazione compresa tra 5.001 e 20mila abitanti ai fini della messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e, più in generale, del patrimonio comunale.

«Il nostro obiettivo principale è quello di garantire uno spazio di apprendimento sicuro e confortevole agli studenti – sottolinea il sindaco Giuseppe Tito – ma anche al personale scolastico e alle associazioni attive negli edifici di piazza Salvatore Ruggiero e di via Marconi: l’ennesimo importante risultato conseguito da un’amministrazione comunale che lavora senza sosta per il paese».