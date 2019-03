Meta: Incidente tra due ciclomotori, coivonti due studenti.

Questa mattina nuovo incidente in Penisola Sorrentina. Ormai si registrano in media 2 incidenti al giorno.

Per fortuna questa volta nulla di grave.

Coinvolti due studenti a bordo dei loro ciclomotori in Via Caracciolo in prossimità di Villa Giuseppina.

I ragazzi stanno bene.

Un po’ di traffico in prossimità dell’incrocio. Consigliamo percorsi alternativi.

Seguiranno aggiornamenti.