Lo scorso dicembre la scuola di muscia e danza Academy ha partecipato al Musical Day, concorso nazionale di Musical; in quell’occasione, tra le numerose borse di studio vinte, Antonio Bagno si aggiudicò l’accesso diretto a provini di Londra per il musical “Fame”.

Domenica 17 marzo Antonio è volato a Londra e ha partecipato al provino presso il Leatherhead Theatre.

Tutta la scuola ha trascorso una domenica con il fiato sospeso e con grande trepidazione in attesa di notizie da Londra.

Dopo aver superato tutte le fasi del provino i membri della commissione Aaron Dwyer, Alex Williams e Francisca Mendo lo hanno giudicato idoneo e lo hanno scritturato nella “London Dance Company” nel ruolo di Edward.

Ad agosto Antonio partirà per Londra per le prove dello spettacolo che andrà in scena con 5 repliche.

Una gioia immensa per le direttrici della scuola e per tutti i suoi compagni… Antonio ha dimostrato a tutti che i sacrifici prima o poi vengono ripagati e che non bisogna smettere mai di sognare… In bocca al lupo.