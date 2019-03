Meta, elezioni: sarà sfida “civica” Tito-Cocorullo

Dopo i roumors di qualche mese fa, ora sembra che il dado sia tratto: alle prossime elezioni comunali di Meta sarà sfida Tito-Cocorullo. Una sfida che potremmo definire “civica”, vista la situazione che vede i due candidati iscritti al Partito Democratico, ma che parteciperanno probabilmente con due liste civiche. Il partito non dovrebbe schierarsi ufficialmente con nessuna delle due parti.

“Patto per Meta” – L’attuale sindaco di Meta dovrebbe confermare tutti gli uscenti tranne Susanna Barba e Michele Castellano (al suo posto Rosanna Testa). New entry, come già rivelammo tempo fa, Wanda Sposito e Corrado Soldatini. Dovrebbe rimanere fuori Tonino Russo. Salvo clamorosi e improbabili colpi di scena, buona parte dell’amministrazione resterà quindi fedele al primo cittadino: Annamaria Balzano e Angela Aiello dovrebbero essere confermate.

“Altra Meta” – Come noto, Tony Cocorullo ha l’appoggio dell’ex primo cittadino Paolo Trapani e Stefania Astarita (probabilmente quest’ultima sarà inserita in lista). Confermato il consigliere di minoranza uscente Francesco Miccio e fuori Laura Attardi e Francesco Pane.

Come noto, si era fatta largo l’ipotesi dell’ingegnere Graziano Maresca, ex vicesindaco di Meta, con un passato alla guida dell’ufficio tecnico del Comune di Piano di Sorrento, il quale si era dichiarato disposto a valutare la possibilità di candidarsi a sindaco alla guida di una coalizione civica. Da non sottovalutare neanche il movimento ViviAMO Meta, che ancora deve rendere noti nomi e programma elettorale e neanche il Movimento 5 Stelle, con candidato Domenico Lusciano.