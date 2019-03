Meta. Ci lascia Anna Mastellone della Pasticceria Brillante, aveva combattuto per la riapertura della sua attività

Meta da oggi è più povera. E’ volata al cielo la signora Anna Mastellone, vedova Vanacore, della Pasticceria Brillante in Via Tommaso Astarita, che gestiva insieme ai suoi due figli Brillante e Pasquale. Anna aveva 64 anni. Era amata e benvoluta da tutti per la sua bontà e generosità d’animo ed i suoi dolci artigianali erano sempre una garanzia. Purtroppo circa un mese fa la sua attività venne chiusa a causa di difformità urbanistiche, problemi amministrativi per la licenza e la destinazione d’uso del locale e la signora Anna si ritrovò all’improvviso senza lavoro. Tutti ricordano la sua protesta in Piazza Veniero e noi di Positanonews eravamo con lei per sostenerla. Di questa situazione ha sofferto tantissimo e tutti speravano in una rapida soluzione in modo da rivederla presto a vendere i suoi dolci, ma purtroppo così non è stato ed ora sicuramente allieterà il paradiso con le sue creazioni. Sulla porta chiusa della pasticceria era stato apposto un cartello dal sapore amaro nel quale si legge: “Cosa ci avete guadagnato, distruggendo la vita di due giovani senza un padre rimasto sotto un muro mentre lavorava. Vergogna”! I funerali di Anna si svolgeranno domani giovedì 28 marzo alle ore 15.30 nella Chiesa parrocchiale della SS. Trinità. La redazione di Positanonews esprime le proprie condoglianze alla famiglia.