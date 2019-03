Non solo Festa del papà, ma quest’oggi è anche festa della Zeppola di San Giuseppe a Meta. Sì, perché al bar Romano, infatti, ce n’è per tutti i gusti: qui ci si è sbizzarriti e, tra le altre, hanno visto la luce zeppole al gusto babà e al gusto pastiera!

La zeppola è un dolce tipico della tradizione pasticcera campana, preparato con modalità leggermente diverse nelle varie regioni. In alcune regioni dell’Italia centro-meridionale è un dolce tipico della festa di San Giuseppe ed è perciò detta zeppola di San Giuseppe, in altre zone è invece nota semplicemente come zeppola ed è un dolce carnevalesco. Le zeppole di San Giuseppe sono molto popolari nella zona vesuviana e un tempo erano preparate direttamente nelle strade. Malgrado il nome, non traggono le proprie origini nel comune di San Giuseppe Vesuviano: ci sono varie ipotesi sull’invenzione di questo dolce, riferita sia alle suore di San Gregorio Armeno sia a quelle della Croce di Lucca, sia a quelle dello Splendore, sempre comunque a Napoli. La prima ricetta scritta risale al 1837, nel trattato di cucina napoletana di Ippolito Cavalcanti.

Ricordiamo, inoltre, che tutti i prodotti utilizzati dalla pasticceria Romano sono di primissimo livello, locali e a chilometro zero. Il tutto è preparato artigianalmente nel laboratorio interno e dopo una scelta accurata delle materie prime, seguendo la tradizione della pasticceria napoletana. Una vera garanzia di eccellenza e qualità: il Bar Romano è il posto ideale per consumare colazioni, dolci e aperitivi in un ambiente familiare, dove la cortesia e la professionalità sono al servizio del cliente.

Info e contatti:

Pasticceria Bar Romano

Via Corso Italia n.35/37 Meta (NA) – Costiera Sorrentina Tel. 081.8786227