Meret espulso e il Napoli perde con la Juve. Ecco perchè il portiere azzurro è stato cacciato e poi dopo è arrivato il primo gol della Juventus,segnato da Pjanic nella seguente punizione dal limite nasce da una distrazione colossale del Napoli che pasticcia in disimpegno. Meret fraseggia con Malcuit che nel retropassaggio non si accorge dell’arrivo di Cristiano Ronaldo che si avventa sulla palla anticipando di un soffio Meret. Il portiere azzurro esce al limite e prova a fermare il portoghese bravissimo a trovare l’impatto con l’estremo del Napoli che gli tocca il piede.

La decisione di Rocchi senza il VAR

Per l’arbitro Rocchi non c’è stato alcun dubbio: rosso diretto all’estremo di Ancelotti che ha dovuto lasciare il campo venendo poi sostituito da Ospina (al quale ha fatto posto Milik). Non c’è stato nemmeno bisogno del VAR nell’occasione: la decisione di Rocchi è stata perentoria e diretta nei confronti di Meret.

Secondo regolamento: fallo da ultimo uomo

Dalle varie immagini e angolazioni si vede come il portiere tocchi effettivamente il piede di Ronaldo che poi cade a terra. Secondo regolamento la decisione è corretta: Rocchi lo ha sanzionato come fallo da ultimo uomo in una chiara occasione da gol e ha applicato la regola, lasciando il Napoli in inferiorità numerica e spianando la strada al successo dei bianconeri che chiudono così il campionato con un record di punti e vittorie senza precedenti nella storia del campionato di calcio di Serie A