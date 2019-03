Mercoledì delle Ceneri. Oggi comincia la Quaresima, ecco quello che c’è da sapere e le tradizioni

Mercoledì delle Ceneri. Oggi comincia la Quaresima, ecco quello che c’è da sapere se vi interessano le tradizioni cristiane e della religione Cattolica . Mercoledì delle ceneri è il giorno in cui inizia la Quaresima. Esso cade quaranta giorni prima del Venerdì Santo. Il nome ufficiale del Mercoledì delle Ceneri è “Il Giorno delle Ceneri”. Il motivo per cui ha questo nome è perché cade sempre quaranta sei giorni prima della Domenica di Pasqua, il che significa che sarà sempre un Mercoledì. La Bibbia non parla del Mercoledì delle Ceneri, ne della Quaresima.

La Quaresima è un periodo in cui peccati e cattive abitudini dovrebbero essere abbandonate. Il Mercoledì delle Ceneri è il primo giorno di questo periodo di pentimento. La Bibbia contiene molti esempi di persone che utilizzavano la cenere come simbolo di pentimento e di lutto (Genesi 18:27; 2 Samuele 13:19; Ester 4:1; Job 2:8; Daniele 9:3; Matteo 11:21). Secondo la tradizione il simbolo della croce è rappresentato dalla cenere. Per questo motivo la cenere viene messa sulla fronte delle persone che si identificano con Gesù Cristo. Un concetto simile è espresso in Apocalisse 7:3; 9:4; 14:1 and 22:4.

Cosa dovrebbe fare un Cristiano il Mercoledì delle ceneri? Il Mercoledì Santo e la Quaresima sono rispettati dalla maggior parte dei Cattolici, degli ortodossi e da alcune denominazioni di Protestanti. Dato che la Bibbia non comanda né condanna questa pratica, i credenti son liberi di seguirla o meno. Se un Cristiano decide di rispettare il Mercoledì delle Ceneri la cosa importante è che lo faccia in una prospettiva biblica. E’ una buona cosa astenersi dalle attività peccaminose, anche se è qualcosa che un credente dovrebbe fare comunque ogni giorno, non solo durante la Quaresima. Non è biblico credere che Dio ci benedirà perché seguiamo un rito. A Dio interessa il nostro cuore, non la nostra osservanza a questo genere di usanze.

Come accade normalmente con le maggiori celebrazioni religiose, anche il Mercoledì delle ceneri può vantare una serie di curiosità, abitudini e costumi particolari. A cominciare dal nome proprio Cenerina (più raro il maschile Cenerino), che deriva testualmente dall’appellativo di questa ricorrenza, e proseguendo con la tradizionale scampagnata delle Ceneri che, nel Parco nazionale del Vesuvio, gli abitanti di Sant’Anastasia compivano ancora pochi decenni fa sul monte Somma, percorrendone le pendici lungo la strada ornata dalle stazioni della Via Crucis, per andare infine a dissetarsi con l’acqua limpida della sorgente Olivella.[7]

A livello di usanze e tradizioni più o meno popolari vanno segnalati anche numerosi Mercoledì delle ceneri trasgressivi, in cui tale giorno non viene inteso come il primo della quaresima ma come quello conclusivo del carnevale:

il Carnevalone di Marino, ad esempio, era una manifestazione di baldoria organizzata dai repubblicani locali a partire dal 1870 proprio il Giorno delle ceneri con intenti dichiaratamente anticlericali (venne soppresso nel 1922, con l’avvento del fascismo);[8]

il carnevale di Borgosesia invece continua a festeggiare ancor oggi il Mèrcü scüròt (in lingua piemontese; letteralmente “Mercoledì scuro”, nel senso di mogio, triste, tetro) con una sorta di funerale del carnevale stesso, che si celebra dopo la “fagiolata” di mezzogiorno allestendo un corteo “funebre” che tocca tutte le osterie della città e termina solo a notte inoltrata;

anche a Lazise ci si accontenta della frittura di aole (alborelle di lago) e di un minestrone “di magro” ma poi, concluse le votazioni iniziate il Martedì grasso e proclamati i nuovi Capo Valàr, Quel dal re e il Cagnól (tradizionali maschere locali), si forma il corteo mascherato che gira la città per portare i nuovi “re del carnevale” al riconoscimento ufficiale in municipio;

Mercoledì delle Ceneri, olio su canapa di Carl Spitzweg, 1855-1860 (Staatsgalerie di Stoccarda).

nella Barbagia di Ollolai il carnevale prevede anche l’intinghinzu del Mercoledì delle ceneri, un’imbrattatura di fuliggine che ricalca parodisticamente il rito quaresimale; a Ovodda si svolge una vera festa, il Mehuris de lessia (Mercoledì delle ceneri), con le maschere che cavalcano asini o portano al guinzaglio maiali, pecore e galline e Don Conte, un fantoccio grottesco con una grossa pancia fatta di stracci e il volto di sughero e cartapesta, con il suo seguito di intintos e intinghidores (“tinti” e “tintori”) con il volto annerito dalla fuliggine che imbrattano di zinziveddu (polvere di sughero bruciato) chi incontrano per strada e, al tramonto, incendiano e gettano il fantoccio in una scarpata alla periferia del paese; analoga la festa pagana di Coli Coli nella vicina Tiana in cui gli “Intintos” partecipanti alla “festa” si ritrovano nelle vie principali con il viso tinto di carbone ricavato dalla bruciatura del sughero. Chiunque incontri “Intintos” viene a sua volta “intintu”e gli viene offerto da bere. Viene trascinato in processione un pupazzo che poi in serata viene dato alle fiamme.