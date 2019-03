In memoria di Mimmo Amodio

Morire, fuori dalla terra di origine e per giunta lontano, è troppo triste, particolarmentem se si è in età non tarda: mancanza di persone amate, di familiari. Mimmo Amodio, figlio di Adolfo a tutti noto perchè istruttore di scuola guida ad Amalfi, è venuto a mancare nella nazione che i conterranei frequentano per vacanze. Ora la famiglia, non ancora a conoscenza deile cause del decesso, che vive a Minori con il padre stanco e non in buona salute, si sta adoprando per fare arrivare le ceneri in Italia, anche grazie al console italiano.

Dopo un iter abbastanza complicato l’urna arriverà ad Amalfi sabato prossimo dove, nella cattedrale di san t’Andrea,o aspettano i tanti amici e dove sarà celebrata una messa in suffragio officiante don Antonio Porpora. Dopodichè le ceneri saranno traslate nella cappella di famiglia in quel di Caserta.