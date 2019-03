Mauro Felicori commissario Fondazione Ravello, nominato ambasciatore della Falanghina . A dirlo è il professore stesso

“I comuni della valle telesina, capitale europea del vino 2019, mi hanno nominato ambasciatore della falanghina; un grande onore per me rappresentare un territorio di gente onesta, che lavora sodo, denso di beni culturali, scelto da centinaia di anglosassoni come propria residenza, un paesaggio fra i più belli d’europa, dove si mangia bene e si bene meglio !”