Mauro Contino orgoglio di Positano a Cannes per Chiavi d’ Oro

Positano, Costiera amalfitana . Mauro Contino, assistant concierge presso il prestigioso albergo Le Sirenuse di Positano, è a Cannes da tre giorni come candidato italiano per il premio Les Clefs d’Or, assegnato annualmente a un giovane concierge che eccelle nel suo lavoro. Denominata ufficialmente Union Internationale des Concierges d’Hôtels “Les Clefs d’Or“, l’associazione risale al 1929 e conta oggi circa 4000 membri in oltre 80 paesi, i quali hanno tutti soddisfatto i rigorosi requisiti di ammissione dei loro comitati nazionali che consentono loro di indossare il distintivo ‘golden keys‘ durante il servizio. Contino rappresenta fra i giovani l’ Italia ed ha superato varie selezioni fino ad arrivare fra i primi cinque in Europa. Complimenti da Positanonews e dallo staff del “Grottino”