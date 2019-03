Matera: la Città dei Sassi con tutto il suo splendore

Matera, con i suoi ottomila anni di storia, è uno degli insediamenti urbani ancora abitati più antichi di sempre. È nota in tutto il mondo come la Città dei Sassi, i quali sono passati da “vergogna d’Italia”, così definita da Togliatti per le limitate e difficili condizioni igieniche, a “Patrimonio dell’Umanità Unesco” nel 1993.

Oggi Matera è alla ribalta internazionale: tutti ne parlano, tutti ci vanno o vogliono andarci! È stata incoronata Capitale Europea della Cultura 2019 e rappresenta dunque una delle mete più ambite in questo periodo. Non per niente, é decisamente magico addentrarsi tra il groviglio delle tipiche gradinate e vicoli, simili quasi ad un labirinto, anche se poi l’uscita si trova sempre!

Al calar del sole, con le prime ombre della sera, Matera si illumina con delle tenui e delicate luci soffuse, trasformandosi in un vero presepe, proprio come la nostra Positano, sotto un cielo stellato e la luna che la fa da padrona.

Qui la natura e l’uomo diventano un connubio perfetto di storia, paesaggio e tradizioni.

Visitate Matera, esploratela e respirate tutta la sua intensa atmosfera, lasciandovi trasportare da una tipica ed inconfondibile serenità. Rimarrete sicuramente esterefatti da cotanta bellezza e raffinatezza in un insieme di assoluta semplicità.