Matera/Amalfi: 54 alunni del Marini – Gioia alle Olimpiadi della Cultura

L’istituto Marini-Gioia di Amalfi prenderà parte alle semifinali macro-regionali delle Olimpiadi di Cultura e del Talento che si svolgeranno a Matera lunedì 11 marzo.

I ragazzi dei diversi indirizzi di studio dell’istituto parteciperanno con ben 9 quadre diverse, guidate dalla preside Solange Sabin Sonia Hutter.

Gli studenti hanno superato la fase eliminatoria e si apprestano ad affrontare le prove multidisciplinari di un concorso culturale nazionale rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio italiano.

Le semifinali regionali si terranno in tutta Italia a Nova Siri (provincia di Matera) per il Sud, a Civitavecchia (Roma) per il Centro e a Torino per il Nord. Le migliori squadre approderanno alla finalissima di Tolfa (Roma) in programma dal 2 al 5 maggio 2019.

Grazie a questa “gara” i ragazzi potranno anche visitare Matera, grazie ad una visita guidata alla scoperta dei luoghi più affascinanti e caratteristici della Capitale Europea della Cultura 2019 è stata fortemente voluta dai rappresentanti degli studenti che hanno trovato il sostegno della preside e dei docenti.

Ad accompagnare i ragazzi Giuseppina Severino, Luigi Buonocore (entrambi referenti del progetto), Salvatore D’Amato e Carmela Di Benedetto.

Nel corso delle varie edizioni l’evento ha ricevuto prestigiosi patrocini come quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Camera dei Deputati e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, per citarne alcuni.

Il concorso nasce con l’obiettivo di diffondere nelle giovani generazioni la cultura del merito, facendo emergere i migliori talenti e le eccellenze e invogliando i ragazzi a lavorare in gruppo. Le materie oggetto delle prove verteranno su tematiche prettamente scolastiche comuni ai vari indirizzi di studi e su tematiche che esulano dei programmi scolastici come l’attualità e la cultura musicale.