MasterChef successo dello chef di Piano di Sorrento Cristoforo Trapani . Per noi di Positanonews, che lo abbiamo scoperto quasi dieci anni fa con interviste esclusive, è stata una piacevole sorpresa. Vederlo in tv lo sapevamo, non ci aspettavamo su MasterChef . Ovviamente è stato un successo per lo chef che con Alfiere a Vico Equense rappresentano a sua testa spunta da sotto la cloche, la sua espressione è già spettacolo: Iginio Massari torna a MasterChef Italia per la sua tradizionale ospitata a base di pasticceria e c’è subito sapore di cult. La sua apparizione in stile Famiglia Addams, tra Lerch e Mano, è una delle cose migliori viste a MasterChef Italia nelle ultime due stagioni almeno.

Spediti i quattro giudici titolari in balconata, Iginio Massari resta da solo in classe e gira tra le postazioni con quel suo modo di fare televisivamente più che riconoscibile. E a MasterChef ormai è a casa e si sente. In fondo è un veterano e conta più edizioni di Bastianich e Barbieri, visto che non si è perso neanche uno spin-off.

Il maestro Massari da solo vale per quattro: riesce ad essere dolce e puntuto con i concorrenti, consigliere e stroncatore con poche semplici parole. E qualche ‘malaparola’. Raramente lo abbiamo sentito usare il turpiloquio, ma di fronte ai disastri dei concorrenti, che storicamente con la pasticceria non hanno gran feeling, questa volta gli son scappati anche un paio di “c@c*te”.

Tra spese fatte senza prendere il burro, tra chi ha dimenticato la pasta di mandorla, chi fa la crema senza farina, chi straccia la pasticcera (e piange) Iginio ha due possibilità: prendere la frusta, ma quella lunga, o mostrarsi benevolo. E visto che a mettersi i bastoni tra le ruote i concorrenti ci riescono benissimo da soli, decide di essere magnanimo, concedendo ai ‘distratti’ la possibilità di andare in dispensa a recuperare quanto dimenticato o sprecato “visto che oggi la baracca la comando io”. Standing ovation.