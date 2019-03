Massimo Altobello Presidente di Cava Sviluppo a Cava de’ Tirreni parla delle start-up

Massimo Altobello, presidente dell’associazione “Cava Sviluppo”, interverrà alla tavola rotonda tra gli imprenditori e i giovani talenti che si terrà oggi mercoledì 27 marzo alle ore 19.00 presso la Mediateca Marte di Cava de’ Tirreni. Tema dell’incontro sarà la metodologia utile ad accelerare i processi di innovazione sul territorio. Su questo argomento l’ingegnere Altobello potrà certamente trasferire al tavolo di lavoro tutta l’esperienza maturata sia nell’ associazione Cava Sviluppo, di cui ha da 5 mesi la presidenza, ma soprattutto in “Maniola Smart Sensing”, una delle aziende da lui amministrate. Questa azienda è appunto una start-up “innovativa” che ha come principale “mission” proprio l’innovazione e la ricerca tecnologica nel settore della sensoristica applicata in svariati settori di competenza, che vanno dall’automazione dei processi dell’agricoltura, alle applicazioni “smart city” fino alla “security” in campo civile e industriale per citarne alcuni. Come da programma dell’incontro di mercoledì sera , la discussione verterà anche sulla sfida che Cava de’ Tirreni sta affrontando in questi giorni per la finale del “Cities challenge Italy” che potrà portare la città metelliana ad essere insignita del titolo di città italiana “innovativa”; una sfida nata per gioco ma che in corso d’opera si sta rivelando man mano un ottimo riflettore per far luce sul nostro territorio da un punto di vista completamente nuovo e sfidante. Si invitano quindi tutti i Cavesi che hanno a cuore la propria città a visitare l’indirizzo www.citieschallenge.eu per esprimere il proprio voto ed infine si invitano sia i soci di Cava Sviluppo che i cittadini interessati a partecipare al “Happy Green Hour” prenotando il proprio posto all’indirizzo www.thegreenhub.org.

Antonio Di Giovanni