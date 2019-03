MASSA LUBRENSE: RECUPERATO DOPO 20 ANNI IL PARCO ATTREZZATO DELLA SCUOLA MEDIA PULCARELLI

E’ stato finalmente recuperato dopo 20 anni il parco attrezzato della scuola media Pulcarelli di Massa Lubrense. Da qui l’ipotesi di trasferirlo al nuovo parco giochi di Via Reola, che per il momento è ancora un cantiere.

“Oggi è stato un giorno felice per l’amministrazione comunale e per tutti i bambini di Massa Lubrense – dichiara il vicesindaco Giovanna Staiano – il lavoro certosino e puntuale posto in essere dalla falegnameria di Lauro Pasquale, ha messo in piedi un parco attrezzato che giaceva da circa 20 anni sotto i locali della scuola media Pulcarelli, donato dalla ex provincia. Non ho potuto nascondere la mia gioia nel vedere realizzata un’opera di cui tanto si è parlato, spesso negativamente, come esempio di spreco di denaro pubblico, e che oggi potrà essere restituita perfettamente funzionante alla comunità e in particolare ai ragazzi che vorranno sperimentare un modo diverso di giocare e stare insieme e cioè quello legato al sano movimento. Difatti il gioco è caratterizzato da arrampicate e percorsi su strutture rigorosamente in legno incastrate l’una dentro l’altra. Sento il dovere di ringraziare l’ing. Monica Coppola responsabile dell’ufficio manutenzione che sin dal primo momento ha creduto, insieme a me, nella possibilità di recuperare un bene comune, considerato in passato irrecuperabile. Insieme all’architetto Casa si sta verificando la possibilità di trasferirlo già nelle prossime settimane a Via Reola, luogo ideale per la tipologia di “gioco”, e quindi costituirà senza dubbio un valore aggiunto al parco attrezzato progettato e per il quale a breve inizieranno i lavori di un primo stralcio.”

La bella notizia è stata divulgata dall’amministrazione sui social. Le parole della vicesindaca sono colme di gioia, e come darle torto? Il recupero di un bene che non esisteva più, o che era inutilizzabile, è sempre una bella notizia per i cittadini. Questa volta – però – la gioia è dei piccoli cittadini del comune di Massa Lubrense.