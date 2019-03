E’ già estate a Massa Lubrense. Tra ieri e oggi si è registrato un clima davvero mite e soleggiato e così non poche persone hanno scelto di passare la mattinata sulla spiaggia di Marina del Cantone. Un’area con paesaggi mozzafiato, con ampi spazi e che negli ultimi anni specialmente ha vissuto un boom anche per quanto riguarda la ristorazione (ristoranti come “Lo Scoglio” e la “Taverna del Capitano” sono ormai istituzioni). La gente ha difatti assalito la zona, congestionando anche il traffico (non erano presenti neanche gli agenti della Polizia Municipale). Insomma, sembra essere scoppiata l’estate a Massa Lubrense.

Marina del Cantone si trova nella valle dove scorre il Rivo di Nerano. Nel 1558 120 galee turche sbarcarono i quasi 2000 Saraceni che poi risalirono per le Torre di Termini (il crinale a cavallo fra i due Golfi) e sbarrarono il passo ai Massesi ed ai Sorrentini che tentavano di porsi in salvo sulle alture. Infatti la flotta turca, dopo aver lasciato il grosso delle sue truppe al Cantone, aveva passato Punta della Campanella ed era andata ad attaccare dal mare le marine di Massa e Sorrento. In questa incursione, la più disastrosa delle tante effettuate dai Saraceni, furono fatti prigionieri circa 6000 fra sorrentini e massesi e moltissimi furono uccisi.

Marina del Cantone è l’unica di questa zona ad essere raggiungibile in auto percorrendo strade rotabili, senza essere costretti a lunghe camminate. Proprio sotto Nerano si trova la splendida spiaggia del Cantone, la più ampia di tutta la penisola. Persino Federico Persico ne ha parlato, narrando una grande frana che vi cadde nel XVII sec., per la quale più di 50 moggia di oliveti e vigneti caddero nel mare, e venne a luce lo scheletro di un gigante.