Massa Lubrense, concorso Vigile Urbano: ecco i 101 candidati

Il Comune di Massa Lubrense ha reso noti i nomi dei candidati per il posto a tempo indeterminato di Vigile Urbano. L’elenco è lunghissimo: si parla di 101 candidati per un unico posto.

Sull’albo pretorio comunale si legge: “Posto che essendo ormai scaduto il termine di ricezione delle domande previsto dal bando si è anzitutto determinato il numero definitivo dei plichi pervenuti, rilevando che entro la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande risultano pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente, come da relativa nota agli atti, n. 113 istanze di partecipazione, mentre oltre la scadenza di detto termine, e precisamente il 18.01.2019, è pervenuta tramite raccomandata A/R n. 1 istanza di partecipazione;

Dato atto che subito dopo, dovendosi dare sollecito avvio alle ulteriori fasi della procedura concorsuale, si è proceduto ad un attento esame del contenuto dei plichi pervenuti, all’uopo redigendo l’elenco dei candidati le cui istanze risultano regolari e tempestive, e che hanno perciò diritto ad essere ammessi alla procedura concorsuale (che risulta dall’apposito prospetto allegato sub “A”) e l’elenco dei candidati le cui istanze risultano irrimediabilmente irregolari e/o intempestive, e che non possono perciò essere ammessi al concorso (elenco allegato sub “B”); con la precisazione che i candidati contrassegnati da un asterisco apposto a fianco dei relativi nominativi dovranno integrare le carenze documentali sanabili riscontrate e sono perciò da ammettersi con riserva;

Determina di ammettere al concorso i seguenti candidati (nel link)”.

