Massa Lubrense: Avviso. Venerdì 15 interruzione dell’erogazione dell’acqua per lavori di manutenzione.

Dalle 9 alle 18 di venerdì 15 marzo, la Gori fa sapere che è previsto lo stop all’erogazione di acqua potabile in una parte del territorio cittadino per consentire l’esecuzione di una serie di interventi già programmati alla rete idrica. I rubinetti resteranno a secco per 9 ore a Massa Lubrense.

Le utenze interessate dal disservizio sono quelle che sorgono lungo le seguenti strade: Via Marina di Puolo e via Calata di Puolo. In pratica la zona di costa del borgo dei pescatori al confine con Sorrento.