Massa Lubrense: Avviso – E’ prevista per venerdì la sospensione dell’erogazione idrica

Gori comunica che per venerdì 29 marzo, è prevista una sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile in buona parte del territorio del centro cittadino per consentire l’esecuzione di una serie di interventi già programmati alla rete idrica. I rubinetti resteranno a secco per 10 ore dal pomeriggio di dopodomani fino alle prime ore del mattino successivo (sabato 30 marzo). In particolare si prevede il blackout nella fascia oraria compresa tra le ore 15 di venerdì e l’1 di sabato.

Le utenze interessate dal disservizio sono quelle che sorgono lungo le seguenti strade di Massa Lubrense: Via Massa Turro; via Filangieri; via Partenope; via Roma (presenza di plessi scolastici); via Santa Teresa; via Vincenzo Maggio; via Cristoforo Colombo (presenza di plessi scolastici); via Fontanelle; via IV Novembre; via Quarazzano; via Guglielmo Marconi, via Palma; via Rachione; via Sirignano; via Pozzillo; via Pipiano; via Rivo a Caso; via Sant’Antonio; via Selva; via Vecchia, via campo degli Aragonesi, via Molini, largo Vescovado, via del Canneto, via Rosa, via del Generale, via Maldacena, piazza Gugliemo Marconi, via Villazzano, via Bagnulo, piazza Madonna della Lobra, via Mortella, strada provinciale 7 e via San Liberatore.