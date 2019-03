Maiori . Villa Comunale in abbandono e degrado. Le foto della vergogna

Maiori , Costiera amalfitana. Villa Comunale in abbandono e degrado. Le foto della vergogna pubblicate dal consigliere comunale di opposizone Valentino Fiorillo. Può un comune della Costa d’ Amalfi , territorio UNESCO, presentarsi in queste condizioni?

E mentre nei fine settimana la nostra città si riempie di visitatori, così si presenta la Villa Comunale. Vasche sporche come non mai con tanto di tabelloni distrutti, sedie rotte in giro, pezzi di pedane, rifiuti, per non parlare dei giardini abbandonati. Ricordiamo che fanno parte dell’appalto della Miramare Service che prevederebbe anche sanzioni ma, come al solito, calerà il silenzio. A questo punto chiudiamola così almeno ci risparmiamo figuracce