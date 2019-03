Maiori e Tramonti ricordano le vittime della tragedia del bus a Nocera. Sono passati 25 anni.

Sono passati 25 anni da quella tragica domenica primaverile.

Il 6 marzo del 1994 sono state 7 le vittime di quell’incendio. Quel buss era stato devastato dalle fiamme.

Era una tiepida giornata primaverile, con un sole che avrebbe dovuto accompagnare fino a Roma i cinquantaquattro pellegrini di Maiori che in comitiva avrebbero dovuto assistere all’Angelus di Giovanni Paolo II in piazza San Pietro, ma purtroppo la viaggio si interrompe allo svincolo di Nocera Inferiore dell’autostrada Salerno-Napoli, diventando una trappola mortale per sette persone: un’intera famiglia composta da padre, madre e il loro unico bambino di tre anni e il nipotino quindici, una donna con la figlia di dieci anni, un giovane 22 di Tramonti al suo primo viaggio con la fidanzata.

I cinquantaquattro pellegrini erano partiti da circa un’ora da Maiori, mai avrebbero pensato che la loro gita, si sarebbe trasformata nel giorno più brutto della loro vita.

Il programma della gita era intenso: arrivo a Roma, visita allo zoo, poi l’Angelus in piazza San Pietro con il Papa che avrebbe benedetto i fedeli, il pranzo in trattoria e una puntata al luna park dell’Eur, per la gioia dei quindici fra bambini e ragazzi che facevano parte del gruppo.

Un programma che non andò infumo insieme all’autobus.

I sopravvisuti raccontanto di aver sentito un odore nauseante di plastica bruciata e visto un filo di fumo nero alzarsi dal cruscotto. Quando il bus imboccò la rampa d’accesso a Nocera l’abitacolo era in parte invaso dal fumo. Fu così che l’allegrica si trasformò in terrore.

I passeggeri cercarno di mettersi in salvo: i più fortunati, che uscirono per primidal bus, gridarono i nomi dei loro amici rimasti intrappolati all’interno, tempestando di pugni i vetri dei finestrini.

Il giovane Raffaele di Tramonti, una delle vittime sopra citate, come gli altri chiamava disperatamente la sua fidanzatina, convinto che fosse ancora prigioniera del bus. Così rientrò non accorgendosi che in reatà era già in salvo.

I vigili del fuoco, che arrivano in pochi minuti dalla caserma vicina allo svincolo autostradale, trovarono fra i corpi carbonizzati anche il suo. A loro toccò l’ingrato compito di stilare l’elenco delle altre sei vittime: Antonio D’Urso con la moglie Luisa Mansi, il figlio Mario, di tre anni e il nipote Giacomo di 15; Maria Rosaria De Martino e la figlia Annarita Ferrara, di dieci anni.

Anche il Pontefice espresse il suo dolore e il «profondo cordoglio» per le sette vittime dell’incendio divampato su quel pullman carico di turisti che proveniva da Maiori.

Oggi Maiori e Tramonti commemorano le vittime di quel tragico incendio nel 25° anniversario della loro morte.