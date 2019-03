Maiori, successo per l’evento “Io Donna per Maiori” a Palazzo Mezzacapo

Grande successo per l’evento che si è tenuto ieri presso Palazzo Mezzacapo a Maiori “Io Donna per Maiori”. L’evento, ricordiamo, è giunto alla sua settima edizione. Protagoniste, come sempre, le eccellenze femminili: nel corso della serata sono state premiate diverse figure femminili di spicco impegnate nel lavoro, nella cultura, nell’arte e nel sociale ed infine è stato consegnato un premio speciale a un “Uomo del nostro tempo”.

La “serata in onore delle donne insieme ad eccellenze del variegato universo femminile della Città di Maiori e non solo” è stata arricchita dalla presenza dell’Orchestra del Maiori Music Festival diretta dal M° Alexandre Cerdà Belda. Si tratta di un’orchestra giovanile di fiati e percussioni permanente nella Città di Maiori ed un punto di riferimento positivo per tanti giovani musicisti.L’idea di creare un’orchestra di fiati e percussioni nasce nel 2016 in seguito ad un corso orchestrale tenutosi nella città di Maiori durante la I edizione del Maiori Music Festival sotto la direzione del M° Alexandre Cerdà Belda. L’orchestra ha esordito il 25 marzo 2017 in occasione dell’evento mondiale “Earth Hour” e ha preso parte ad uno scambio culturale tra il Festival de Musica de Agullent (Valencia) e il Maiori Music Festival.

Ricordiamo che la manifestazione è stata organizzata come sempre dall’Associazione culturale “La Feluca” con il sostegno e il patrocinio del Comune di Maiori.