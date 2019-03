Maiori sanziona bus turistico contro mano. La campagna stampa da qualche frutto

Multato finalmente un bus turistico a Maiori in Costiera amalfitana. Ieri sera l’autobus turistico proveniente dalla A3 Napoli – Salerno è passato per Vietri sul mare e Cetara, dove è stato segnalato, e poi beccato a Maiori ha ricevuto la sanzione dalla polizia municipale . Lo stesso è avvenuto a Positano qualche giorno fa, ma in quel caso l’autobus si era fatto tutta la S.S. 163 da Amalfi a Praiano per poi bloccare il paese per oltre venti minuti. La campagna stampa contro il traffico al quale contribuiscono per ragioni fisiche anche i grandi autobus turistici ( non contro la categoria sia chiaro!) sta avendo qualche effetto, ma non troppo. Solo Positanonews ha seguito l’incontro di Andrea Cretella parlandone per le testimonianze importantissime della mamma di Vincenzo a Ravello e di Diego Corace sindacalista CISL della SITA. La petizione delle associazioni si avvia alle nove mila firme, ma sono già tantissime , visto che il massimo in passato sono state 7/800 firme per una petizione in Costiera amalfitana. L’appello di Posidonia di confidare nel Prefetto di Salerno per una soluzione che tenga conto solo della sicurezza e della salute pubblica è stato l’ultimo atto delle associazioni che confidano nelle istituzioni