Maiori, paese a lutto: se n’è andato Andrea Normanno

Costiera Amalfitana. Lutto a Maiori questa mattina, se n’è andato Andrea Normanno. Andrea, che era noto ai più col soprannome di ‘O Tatill’, è finito all’età di 80 anni intorno alle ore 6, dopo aver combattuto contro una lunga malattia. A darne notizia è stata la moglie Mariarosaria, insieme ai figli Vincenzo, Giuseppe e Giovanni.

Un uomo sempre attivo, amato da tutti e sempre al servizio della comunità. Questo era Andrea, membro dell’associazione Battenti di Maiori che l’ha omaggiato così: “L’associazione culturale religiosa “I Battenti” si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Normanno per la perdita del caro Andrea. Era il “motore instancabile” di molte nostre iniziative e noi continueremo a portare avanti questa tradizione anche nel suo nome, lui avrebbe voluto certamente che fosse così”.

I funerali si terranno nella giornata di domani, martedì 26 marzo, alle ore 15,30 presso la chiesa di Santa Maria a Mare.

Il messaggio di cordoglio di Nicola Mammato:

“Caro Andrea,

Ieri mattina sono andato a mettere il grattino alla macchina nel mercato e mentre la chiudevo è partita una marcia dalla locale sezione dell’Associazione Marinai d’Italia, pur sapendo che non stavi bene, non so perché ero convinto che eri tu ad averla messa come hai fatto per anni ed invece erano due giovani maioresi che sono sicuro continueranno a portare avanti questa tradizione.

Ciao Andrea.

Ti sia lieve la terra, riposa in pace.

Un abbraccio forte alla famiglia”.