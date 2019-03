MAIORI, MINORI, CETARA E TRAMONTI – 960 MILA EURO DI POSTALIZZAZIONE PER I VERBALI – AL VIA LA GARA DI APPALTO

13 mila e 700 sanzioni disciplinari per violazione del codice stradale. Questa la quantità di “lettere” che si ritroveranno a casa più di 10 mila conducenti stradali che si sono beccati qualche multa. L’appalto avrà una durata totale di cinque anni. Le spese di postalizzazione di tutte le sanzioni arriva a un ammontare di 960 mila euro. Le multe riguardano i comuni di Maiori – che da sola conta 9000 sanzioni, Minori e Cetara con 2000 multe pro capite, e Tramonti con 700 multe. Così, con questi numeri da capogiro, ieri i quattro comuni hanno così deciso di dare in appalto la gestione dell’iter procedurale completo dei provvedimenti sanzionatori derivanti dalle violazioni del Codice Della Strada, da parte del comando associato di polizia locale. L’azienda che vincerà l’appalto dovrà farsi carico dei 960 mila euro di spese di postalizzazione. Decisamente tanti soldi. Insomma, qui si tratta di dare in appalto la postalizzazione vera e propria, ovvero di spedire le multe ai mittenti e di gestire tutto l’iter.

Il Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Rivello, funzionario responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di Maiori. Sua la responsabilità di esternare la gara di appalto.

Un appalto necessario, a quanto pare, se valutiamo il numero di multe pro capite per ogni comune, specialmente quello di Maiori. Dai documenti sembra proprio che nel mese di febbraio 2019 siano stati inviati 173 verbali. Una cifra veramente umile rispetto ai 9000 che ancora attendono di arrivare nella casella postale dei mal capitati. Ma in quanto tempo sarebbero state accumulate tutte queste multe? Questo ci fa pensare che potrebbe essere veramente da molto tempo che queste multe non trovino i loro destinatari.

Oppure potrebbe esserci un vero e proprio boom di multe pazze nel comune di Maiori? Noi della Redazione di PositanoNews ve lo faremo sapere al più presto. Non resta che augurare ai partecipanti del bando buona fortuna.