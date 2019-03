Maiori. Donna cacciata da un B & B perchè con bimbo di 3 anni

Maiori Costiera Amalfitana . Riceviamo una telefonata questa sera che ci ha veramente sconcertato: una coppia che ha prenotato in un bed and breakfast su Booking cacciata perchè con un bimbo di tre anni. “E’ vero è capitato che arrivo nella camera con un bambino di 3 anni di cui non avevano parlato ma che poteva dormire con loro nel letto matrimoniale e siamo stati invitati ad andarcene, ora cerco una sistemazione e cibo per il bambino”