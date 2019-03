Maiori. Concessioni Marittime, cosa c’è sotto?

Maiori, Costiera Amalfitana. Spuntano due concessioni marittime sull’albo pretorio online del comune di Maiori. Si parla di atti da liquidare senza visto di regolarità contabile come mai?

Cosa ci sarà sotto?

Riportiamo il testo della determina pubblicata sull’albo pretorio.

OGGETTO: Affidamento in sub-concessione ai sensi dell’45-bis del Codice della Navigazione del servizio di gestione di n. 2 porzioni di spiaggia libera attrezzata, poste ad Est e ad Ovest della foce dell’alveo Reginna Major, periodo 8 mesi (15 marzo – 15 novembre) anni 2019 e 2020. Restituzione cauzioni provvisorie.

L’anno il giorno ventisei del mese di marzo, nel proprio ufficio VISTA la determina dirigenziale n. 169 del 05.03.2019, con la quale è stato stabilito, tra l’altro:

• DI LIQUIDARE a favore:

– della ditta S.I.T. di Antonio Anastasio & C., con sede a Maiori (SA) in via Chiunzi, n.163, la somma di € 3.000,00, corrisposta presso la tesoreria comunale (Monte dei Paschi di Siena, filiale di Maiori) in data 11.01.2019;

– di Apicella Monia, via Orti, n. 8, 84010 Maiori (SA), la somma di € 3.000,00, corrisposta presso la tesoreria comunale (Monte dei Paschi di Siena, filiale di Maiori) in data 11.01.2019;

– di AR.DE. Service s.r.l.s., via Nuova Chiunzi, n. 21, 84010 Maiori (SA), la somma di € 1.500,00, corrisposta presso la tesoreria comunale (Monte dei Paschi di Siena, filiale di Maiori) in data

10.01.2019, a titolo di restituzione del deposito cauzionale provvisorio, imputandone la spesa al cap 5004 del Bilancio 2019-2021 (in corso di elaborazione);

CONSIDERATO che alla scrivente è stato riferito che la mancanza del visto di regolarità contabile sulla precitata determina dirigenziale n. 169/2019, non consentirebbe all’Ufficio di Ragioneria di provvedere al mandato di pagamento;

RITENUTO che la mancanza di tale visto contabile, nel caso di specie, non ha alcuna rilevanza sostanziale, trattandosi di atto dovuto per legge;

VISTA la nota datata 21.03.2019, acquisita al prot. gen. del Comune in pari data al n. 4152, con la quale la società AR.DE. Service s.r.l.s., ha sollecitato la restituzione del deposito cauzionale provvisorio corrisposto per la partecipazione al bando di gara di cui in oggetto;

RITENUTO altresì che la restituzione di tali somme alle ditte concorrenti ammesse alla gara ma non risultate aggiudicatrici, non possa e non debba essere ulteriormente ritardata in conseguenza di non coincidenti valutazioni dello scrivente Ufficio e di quello di Ragioneria;

VISTO/A:

– la deliberazione del G.C. n. 239 del 15/12/2016 relativa all’approvazione della macrostruttura dell’Ente;

– il decreto sindacale n. 32/2016 del 30/12/2016;

– il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000,

DETERMINA

• DI MANDARE copia della presente all’Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza.

Visto l’art. 31 comma 18 della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012); verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed accertata la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione del corrente esercizio.