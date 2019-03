MADICOSAPARLIAMO ….TRISTEZZA PER GIGINO AMICO DI TUTTI

#MADICOSAPARLIAMO

GIMAX

CIAO LUIGI

Un uomo finisce il suo cammino con l’amore della propria famiglia e il sostegno solidale della comunità di appartenenza.

Molti si sono impegnati con fatti e proteste per non far chiudere il centro d’igiene mentale.

I politici della penisola Sorrentina hanno fallito !!!.

Il silenzio con un sentimento vero di amicizia, accompagna uomini che avevano bisogno dell’assistenza medica, morale e civile.

Il sorriso e una sigaretta per Luigi.

Accettazione della sua condizione di uomo.

Noi gridiamo con forza che bastava

poco per farlo felice.

Chi ha voluto il cambiamento, senza lottare per sostenere e avere l’esercizio dei diritti civili, l’assistenza sanitaria in penisola, farà i conti con l’elettorato e il giudizio di Dio.