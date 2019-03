MADICOSAPARLIAMO RIFLESSIONI DI EMANUELE ARCIPRETE …IL FASCINO DEGLI OCCHI

MA DI COSA PARLIAMO

Rubrica di Gigi Maresca

Ospitiamo il collega Emanuele Arciprete

RIFLESSIONI DI EMANUELE ARCIPRETE

Vita e mistero: tutto il fascino degli occhi .

Come possiamo spiegare il fascino del mistero che domina e risveglia il sentimento.

Studiosi di ogni tempo hanno dedicato parte dei loro scritti all’analisi della natura umana, “gli occhi” come: bellezza, ricerca, movimento, anatomia, nel mondo letterario invece gli occhi sono le finestre dell’anima.

Al centro di ogni sguardo c’è un viaggio eterno e affascinante, un racconto che sono lo specchio di ognuno di noi.

Neri, marroni, verdi, blu o azzurri, un mondo pieno di colori e di utopia dove il dialogo diventa spesso raro dinanzi ad occhi che crea incantesimi.

Innumerevoli hanno composto frasi e citazioni da (Pablo Neruda, alla fine, ai miei occhi eri

destinata) , (Frida Kahlo, guarderò attraverso la finestra dei tuoi occhi per vedere te) , (Andrew Faber, certe cose accadono soltanto dentro ai sogni. O nei tuoi occhi) , (Tristan Bernard, il primo bacio non è dato con la bocca ma con gli occhi) .

Prendetevi cura di chi vi osserva per scoprire il mondo dal profondo dei vostri occhi.

Emanuele Arciprete

Ph©: Model Elisabeth Calise