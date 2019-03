Si chiama “Love Positano” lo store che aprirà prossimamente in New Jersey, Carmine Cuccaro detto “Il Conte”. Carmine si è trasferito anni fa negli Stati Uniti, ma è rimasto legato con il cuore alla Perla della Costiera Amalfitana, dichiarando il proprio amore per la sua terra. Il punto vendita aprirà tra due settimane ad Ocean Grove, in New Jersey, una cittadina che guarda sul mare. Molti sono gli italiani d’America che vivono in New Jersey e Carmine Cuccaro rappresenta un pezzo di Positano con il suo nuovo store, dove venderà Moda Positano, accessori ed oggettistiche, manufatti in ceramica, i sandali artigianali della Costiera, ma anche quadri realizzati dai nostri artisti. In bocca al lupo Carmine da Positanonews!