Lombardia Scontro tra treni a Inverigo: soccorsi sul posto, diversi feriti

Scontro tra treni, emergenza a Inverigo. L’allarme è scattato intorno alle 18.30. La zona è a pochi chilometri da Briosco e Veduggio. Scontro tra treni, maxi emergenza a Inverigo Scontro tra due treni a Inverigo: è successo poco meno di un’ora fa, intorno alle 18.30 di oggi, giovedì 28 marzo, alla stazione ferroviaria. Al momento sono ancora poche le informazioni disponibili ma in base a quanto è stato possibile apprendere due convogli sullo stesso binario si sarebbero schiantati a bassa velocità presso la stazione ferroviaria. Ci sarebbero feriti: sul posto si sono già portati i soccorsi del Lariosoccorso di Erba, Croce Bianca di Besana Brianza, Soccorso Seregno, Croce Rossa di Cantù, l’elisoccorso da Milano. Sul posto anche i Carabinieri di Cantù e la Polizia ferroviaria di Como. Non ci sarebbero feriti gravi: i soccorsi sono intervenuti in codice giallo.

IL GIORNALE DI MONZA