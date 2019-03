Liceo Salvemini, ecco la seconda edizione dell\'orientamento \"Meet your Future\"

Giunge alla seconda edizione “Meet your Future”, l’iniziativa gratuita di orientamento universitario e professionale rivolto interamente agli studenti delle quarte e quinte classi del Liceo Scientifico e Linguistico Gaetano Salvemini di Sorrento che si svolgerà sabato 9 marzo dalle 10 e 30 nella sede centrale dell’Istituto (Via S.Antonio, 2).

Il progetto, ideato e promosso dall’Associazione Gli Ex del Liceo Salvemini, l’organizzazione al servizio del territorio nata nel 2017 per unire e rappresentare tutti i diplomati all’istituto sorrentino, quest’anno rappresenta una tappa di avvicinamento importante al Salvemini 2020, il programma cioè delle celebrazioni ufficiali in occasione del cinquantesimo anniversario dalla fondazione dell’Istituzione Scolastica.

Dopo il successo della passata edizione e il confronto con la rappresentanza studentesca d’istituto, il programma della giornata vedrà confermato il suo format informale e senza barriere generazionali e ideologiche. I corridoi dello storico liceo saranno infatti trasformati in una vera e propria fiera universitaria.

I liceali si muoveranno con libertà all’interno dei luoghi a loro quotidianamente familiari ritrovandoci desk informativi e corner di discussione declinati per aree del sapere differenti: dai corsi di laurea umanistici a quelli scientifici, fino alle accademie militari o i più innovativi percorsi di ricerca medica in campo nanotecnologico. Protagonisti delle varie postazioni saranno ancora una volta alcuni ex alunni del Salvemini, attuali studenti universitari o professionisti già affermati, pronti a far conoscere i propri studi universitari o fugare dubbi su di essi.

“Giunti alla seconda edizione di questa particolare iniziativa – dichiara il Presidente Filippo Attanasio – è importante provarne a fare un primo bilancio. Il risultato interessante è che gli studenti di oggi hanno voglia di emergere, conoscere e capire quali possibilità hanno per costruire il proprio futuro. Per farlo hanno bisogno di essere guidati e aiutati nelle scelte, non lasciati passivamente a incamerare gli spunti che i classici orientamenti universitari forniscono. Grazie al sempre maggiore numero di soci proviamo ad aiutare gli studenti del nostro Liceo a confrontarsi con esperienze già vissute, a consigliare opportunità che magari non sono stati in grado di cogliere.

La prosperità della Penisola Sorrentina non può prescindere dalla formazione dei suoi giovani e dalla nascita di un sentimento condiviso di appartenenza che solo le relazioni possono dare.

È questa la nostra mission associativa. Un ideale che diventa per noi sempre più sentito avvicinandoci al cinquantenario dell’istituto e che nel progetto Salvemini 2020, di cui l’Associazione è stata promotrice, troverà un suo compimento pieno”.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la dirigente scolastica Patrizia Fiorentino e il supporto di tutte le componenti dell’Istituzione Scolastica.

La campagna di adesione all’Associazione è costantemente aperta durante tutto l’arco dell’anno, ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo: https://bit.ly/2tPvpL5 o scrivendo all’email: gliexdelliceosalvemini@gmail.com.

Ufficio Stampa