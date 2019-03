Lettere da Piano di Sorrento – Le arance sono belle a via dei Tigli

Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera.

Via dei Tigli era un viale alberato che ha subito, come altri, le mutilazioni delle potature selvagge. Dalla stazione Circum di Piano di Sorrento si congiunge a via Casa Rosa, la strada che porta alla Piazza Cota. Un giardino, un luminoso e splendido giardino sorrentino costeggia il viale. Attualmente è in completo stato di abbandono ed in pieno degrado da anni, occupato in parte da macchinari edili che ne fanno un eterno cantiere; residuano comunque piante di arance e di altri frutti. Non ci crederete, ebbene, nonostante il degrado, gli aranceti rimasti hanno prodotto arance bellissime; la buccia è pulita, non ha tracce di smog, un vero e proprio miracolo. La Natura ignara del prossimo scempio edilizio (infatti il terreno sta per essere cementificato e non conosciamo il tipo di intervento urbanistico: box-garages, Centro Commerciale ? Comunque un destino di cemento) ha continuato a dare i suoi frutti.

E le arance, a seguito dei recenti eventi atmosferici, non sono nemmeno cadute al suolo, come è invece accaduto in altri terreni. Eppure un tempo la Penisola Sorrentina era famosa per i suoi aranceti e limoneti; i Pane, i Pollio, nostri illustri concittadini, hanno esportato questi meravigliosi frutti in tutto il Mondo.

Questo avveniva in passato, un passato che ha dovuto far posto al progresso, se lo vogliamo definire così, e cioè alla tecnologia, alle autovetture, allo stravolgimento edilizio. Progresso che stiamo pagando e che continueremo a pagare a caro prezzo. Oggi è ancora bello vedere queste arance, ma è triste pensare che quanto prima, insieme agli alberi, saranno inghiottite dal cemento.

avv. Augusto Maresca