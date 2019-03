Meta, Sorrento. L’estetista gratis, l’idea virale per la festa della donna del Comune di Meta, ma cosa è successo? Chi si aspettava frotte di donne è rimasto deluso. Se ne è già parlato ed è inutile rimbalzare una notizia che ci ha incuriosito, intanto da parte istituzionale forse era il caso di fare un evento contro la violenza o cose del genere. In effetti più che una festa la Giornata Internazionale della Donna è una ricorrenza.

La Giunta comunale, su proposta della dinamica assessora Biancamaria Balzano ha approvato il programma per il 2019 predisposto dalla Commissione Pari Opportunità presieduta da Wanda Sposito.

Quattro eventi per il costo complessivo di tremila euro, fra questi la festa della donna dell’ 8 marzo.

Il ricordo della giornata delle donne, delle loro decennali battaglie per ottenere la parità. A partire dalla fantomatica morte di centinaia di operaie nel rogo di una inesistente fabbrica di camicie Cotton o Cottons avvenuto nel 1908 a New York.

Certo che no.

Allora, nel ricco programma predisposto dalla Commissione Pari Opportinità di Meta – ed approvato con zelo dalla Giunta comunale presieduta dal Sindaco Giuseppe Tito – ecco spuntare, proprio per l’8 marzo, la:

GIORNATA DEDICATA ALLA CURA ESTETICA DELLA DONNA

Come si legge nello stesso programma…

Per la realizzazione di questa giornata la commissione inviterà, in un locale comune, tutti i coiffeur e gli studi estetici presenti sul territorio metese e, per confermare la ferma attenzione verso i giovani, gli allievi delle scuole professionali – estetista e parrucchiere.

L’evento sarà suddiviso in due fasce orarie della giornata e per garantirne il sereno svolgimento saranno raccolte le preadesioni, infine, la commissione, per rendere piacevole la partecipazione delle mamme, chiederà supporto agli operatori parrocchiali per regalare anche ai bambini un momento di condivisione e gioco.

Trucco, manicure, ciglia e chi più ne ha più ne metta, al costo di mille euro per le casse comunali. Unico limite saranno effettuati massimo 35 trattamenti

Giustamente c’è chi ha fatto osservare che la donna non è solo corpo e bellezza, infatti l’8 marzo dovrebbe esaltare la donna come persona, con eguali diritti all’uoomo, nella sua dignità individuale, non certo nella belleza estetica… E vabbè

Ma la cosa curiosa è che all’evento mancavano estetiste del “territorio” e cioè di Meta, ma anche di Sorrento, Vico Equense, o della Penisola sorrentina, ma venivano della provincia di Napoli, a quanto ci dicono, e non solo, pare che a mettersi in fila non c’era nessuno.. strano che non vi sia traccia sui social dell’evento pe ril quale non tutti sono d’accordo col sindaco Peppe Tito “Se il sindaco non fa nulla ha già vinto le elezioni, il problema è che vuole cercare ulteriore consenso, così facendo lo mette a repentaglio..”

Ma al di là del pro o contro lìiniziativa , indubbiamente discutibile, ci sono le stesse estetiste del territorio non coinvolte che sono non poco contrariate…